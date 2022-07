"Luna Nera", une pure merveille de Simone Prattico & Piers Faccini

Après avoir mis en lumière l'album Oriundo (en référence à ceux qui vivent loin de leurs pays) du batteur et percussionniste Simone Prattico, on craque pour That's it, Oriundo, son nouvel EP original attendu le 26 août sur lequel il convie cinq artistes renommés, inventifs et inspirants sur un même groove.

Simone Prattico joue pop, rock, soul, musique brésilienne, jazz, funk de par le monde en compagnie d'une multitude d'artistes. Sur Luna Vera il a invité Piers Faccini avec qui il foule les scènes depuis 2009. Le duo en osmose nous embarque dans un univers fascinant qui évoque tout à la fois les transes du sud de l'Italie, les chants des worksongs et du gospel nord-américains et les volutes de l'Orient. « Luna Nera présente mon ami et grand chanteur-compositeur, l'un des artistes les plus créatifs du monde » :

Pour That's it, Oriundo, le batteur et compositeur s'est entouré d'artistes d’origine italienne comme lui, invités à s'imprégner du rythme de That's it, le dernier titre instrumental du disque qui marie sonorités napolitaines, brésiliennes et marocaines sur des mesures impaires. Comme Piers Faccini, chacun a donné libre cours à son inspiration pour créer une nouvelle composition emprunte de sa propre culture et de ses influences musicales : le pianiste Eric Legnini, l'accordéoniste Vincent Peirani, le trompettiste-bugliste Paolo Fresu et le bassiste et multi-instrumentiste Marcelo Giuliani transfigurent le morceau et, précise un communiqué, célèbrent la féconde et prestigieuse lignée des musiciens et chanteurs d'origine italienne qui sont « nés ailleurs ».

L'EP complet sort le 26 août sur le label Zamora Production

En concert en trio Under The Radar le 1er septembre au Studio de L'Ermitage