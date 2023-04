"Mádibá", l'eau précieuse de Blick Bassy

Si des pays comme la France semblent enfin se préoccuper de la raréfaction de l'eau, une grande partie de la planète connaît depuis longtemps les souffrances de sécheresses toujours plus intenses avec le réchauffement climatique. Après avoir réhabilité la figure indépendantiste de son pays Ruben Um Nyobé et questionné les révoltes passées et présentes sur son précédent album, Blick Bassy s'empare de ce thème vital sur son nouveau projet Mádibá, qui désigne l’eau en langue douala du Cameroun.

« Il s’agit ici de témoigner une forme de respect, de se connecter avec le vivant, d’imaginer à travers ces titres un monde dans lequel nous pourrions vivre en cohérence avec notre environnement » déclare l'artiste qui déclame sa poésie universelle de sa voix haute et angélique sur des arrangements modernes puisant dans la tradition africaine la force spirituelle de ses fables où il incarne une série de figures, d’animaux et de personnages variés.

Dans son conte écologique sur cet élément synonyme de vie, d’énergie, de force et d’espace, Blick Bassy nous captive et nous propulse avec douceur dans une sérénité absolue loin de la gravité du sujet. Cette fois, le compositeur a développé un discours musical plus futuriste en accentuant la présence de sonorités électroniques tout en conservant cette musique diaphane qui donne toute sa force à ses propos.

« J’ai toujours revendiqué mon statut de musicien africain, mais aussi l’aspect contemporain de ma démarche. J’aime me positionner comme un artiste avant-gardiste africain qui, à chacun de ses nouveaux projets, prend des risques artistiques et propose de nouvelles idées et une direction nouvelle » confie l'artiste qui a ajouté à ses habituels motifs de guitare folk, des synthétiseurs, des productions électroniques et des cuivres (euphonium, flugabone, trompette, bugle, trombone). Co-réalisé avec Romain Jovion avec la participation de Malik Djoudi, ce nouvel album, attendu le 26 mai sur InFiné et sur le label de l'artiste, Othantiq AA, a été enregistré en France avec les musiciens Vianney Desplantes, Arno de Casanove et Fidel Fourneyron.

Blick Bassy est en concert :

le 15 avril au Moulin de Brainans

le 20 avril au Centquatre à Paris

le 2 juin au festival Musiques Métisses à Angoulême