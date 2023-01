"Mainstream Disco Funk", les trésors underground de Bob Shad

Retour au milieu des années 70, le funk règne en maître mais va peu à peu se transformer à New York avec sa scène de club florissante et une nouvelle vague de DJ du Bronx qui propulsent leurs beats groove lors de fêtes de quartier qui allaient devenir le berceau du hip-hop. La demande est telle qu'une myriade de petits labels éphémères vont proposer des singles explosifs. Un phénomène qui n'a pas échappé à Bob Shad, vétéran du jazz d'avant-garde devenu maître du son groove avec les disques de sa collection Mainstream MRL 300. Il enquête sur cette nouvelle scène disco funk underground et demande à son cercle de producteurs indépendants de lui apporter leurs dernières productions.

Les producteurs Tommy Stewart, Jimmy Roach, Ted Bodnar ou Bert DeCoteaux vont ainsi publier sur les sous labels de Shad, IX Chains et Brown Dog, les titres de groupes comme South Side Coalition, Chocolate Syrup, Three Ounces of Love, The Grand Jury, Crystal Image, Lenny Welch, The Prophecy ou The Dramatics. Des purs bijoux early disco sortis entre 1974 et 1976 qui sont à nouveau disponibles grâce au label WeWantSounds qui continue son travail de réédition avec l'aide des héritiers du producteur, Mia et Judd Apatow.

Alors que la rythmique métronomique allait prendre le pas sur les mélodies et les paroles, les débuts du disco proposaient encore des trésors d'orchestrations funk parfois agrémentées de cordes scintillantes comme sur Gonna Have a Good Time du combo Crystal Image ou sur la version intégrale du titre Disco Man de Three Ounces of Love, un trio de Détroit formé par les trois sœurs Alexander.

