Makaya McCraven remixe "Big Shot City" d'Interpol

Après quatre ans de silence, Interpol marquait son retour l'an dernier avec son septième album The Other Side Of Make-Believe. Une collection de titres aux arrangements sophistiqués que le trio rock a décidé de faire revisiter sur le projet collaboratif Interpolations. Avant de se lancer dans une série de concerts en première partie de Smashing Pumpkins, Paul Banks, Daniel Kessler et Sam Fogarino ont ainsi confié leur travail au batteur jazz Makaya McCraven, au non moins génial guitariste et compositeur expérimental californien Jeff Parker, au compositeur et musicien de Birmingham Jesu (Justin K Broadrick), au producteur électro Daniel Avery et groupe indie pop expérimental de Brooklyn Water From Your Eyes.

S'il faudra attendre cinq mois pour découvrir l'ensemble de ces interpolations, le premier titre vient d'être dévoilé. Makaya McCraven propulse ici son art des pulsations sur Big Shot City avec rythmes latins de batterie et de basse sur lesquels flotte la voix de Paul Banks.

« Interpolations est un voyage exotique qui recadre nos chansons et les associe à la vision d’artistes talentueux que nous admirons » déclare le groupe dans un communiqué avant de rajouter « Daniel Avery a complètement dépouillé ‘Greenwich’ pour n’en garder que quelques parties, permettant au chant angélique de Juliet Seger de flotter hypnotiquement sur des courants électroniques entraînants, écrivent-ils. Les ré-imaginations de ‘Passenger’ et ‘Toni’ par Jeff Parker et Jesu respectivement complètent cette collection avec brio, avec des arrangements recontextualisés qui soulignent et souvent approfondissent l’émotion, le drame et l’excitation des originaux ».