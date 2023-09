"Man", la complainte rocksteady de Joe Yorke

Bercé par les productions reggae et punk, c'est dans les rues de Wigan et Manchester que Joe Yorke a fait ses débuts à la guitare avant de découvrir l'ébullition créative des soundsystem britanniques. Avec le producteur Eeyun Purkins, il participe à l'aventure reggae dub du Black Star Dub Collective puis s'investit dans le projet Conscious Youth Soundsystem. C'est sur des productions roots reggae, dub, soul ou folk que le chanteur chronique nos sociétés avec son falsetto digne des plus grandes voix Jamaïcaines.

Quelques mois seulement après la sortie de son album avec The Cooperators, A Distant Beat, le producteur désormais basé à Bristol, revient le 27 octobre avec son troisième long format Hopeless. Après le premier titre soulful, Dreaming, Joe Yorke partage le titre Man, une prière rocksteady qui contemple les effets des inégalités sociales tandis que la mélancolie groove de l'orgue se mue en lumière dub synonyme d'espoir.

Joe Yorke est en concert :

le 7 octobre au Transbordeur à Villeurbanne

le 7 décembre aux Trans Musicales de Rennes