"Marechià", l'été disco-boogie de Nu Genea et Célia Kameni

Tous deux venus de la scène house et downbeat napolitaine, Massimo Di Lena et Lucio Aquilina ont mis en commun leur esprit créatif et leur insatiable curiosité musicale pour fonder en 2012 le duo Nu Guinea. Installés à Berlin, ils sortent en 2015, Tony Allen Experiments, un projet autour du regretté maître rythmique puis sortent l'album Nueva Napoli, propulsant la richesse historique du groove de leur ville sur les scènes du monde entier avec leur cocktail savant et métisse de sonorités disco, funk, boogie, électronique, enrichi de musique nigériane ou de poly-rythmes cubains.

Pour ce deuxième album Bar Mediterraneo et ce nouveau voyage artistique, le duo a choisi de changer de nom après une réflexion profonde sur le thème de l'appropriation culturelle. Nu Genea du grec γένος (naissance, provenance, origine) illustre à la perfection le désir des deux musiciens et DJ mélomanes de métisser les cultures et les styles et développer un son organique et intemporel prêt à nous faire danser tout l'été à l'instar de ce premier titre Marechià.

Illustré par une vidéo drolatique de Guido Lombardi et Fabio Gargano, Marechià laisse tranquillement infuser le groove de ses synthés, de ses guitares et autres percussions venus d'un autre temps et ensoleillés par le chant, en français et en italien, de Célia Kameni, voix rayonnante de l’Amazing Keystone Big Band, du big band Bigre! ou complice du duo rétro-pop Motel Club. L'album Bar Mediterraneo est attendu le 13 mai via NG Records - Carosello Records.

Nu Genea est en concert:

le 26 mai aux Nuits Sonores, Lyon

le 24 juin au Festival Au Large, Marseille

le 28 août au Festival Rock en Seine, Paris

