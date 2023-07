Margo Price célèbre le géant Leon Russell

L'auteur-compositeur, chanteur et musicien Leon Russell, surnommé "The Master of Space and Time", a écrit, collaboré, produit et joué sur quelques-uns des grands disques de rock. Il a travaillé avec Bob Dylan, Frank Sinatra, Ike et Tina Turner, Elton Jones, Ray Charles, Whitney Houston ou encore les Rolling Stones. Il est décédé en 2016 à l’âge de 74 ans dans sa résidence de Nashville. Sa voix éraillée, son jeu de piano, son look inimitable, son amour de la soul, du blues et du rock'n roll laissent une trace indélébile dans le monde de la musique.

Après Strays, son quatrième album enregistré dans son studio californien, Margo Price participe à l'album-hommage A Music for Leon en revisitant la chanson écrite par Russell et son guitariste Don Preston qui ouvrait le disque Leon Russell And The Shelter People sorti en 1971 :

Le titre, qu'elle reprend d'ailleurs lors de ses concerts avec son groupe, parle d'un être humain né sur Mars qui débarque sur Terre. "Le monologue au milieu est mon préféré. Il semble toujours tout à fait pertinent et son sujet est toujours d’actualité aujourd’hui. Il parle de l’au-delà, de l’égalité et commence une nouvelle course où nous apprenons tous à nous aimer les uns les autres. Nous pouvons tous apprendre une chose ou deux de Leon Russell."

Ce premier single ouvre aussi la voie à Orville Peck qui reprendra sur ce disque This Masquerade, aux Pixies interprétant Crystal Closet Queen, à Nathaniel Rateliff, Tina Rose (la fille de Leon) avec Jason Hill et Amy Nelson, Hiss Golden Messenger ...ect. Russell a beaucoup inspiré Margo Price, particulièrement depuis qu'elle a regardé le documentaire A Poem Is A Naked Person, réalisé par Les Blank et Maureen Gosling et tourné dans le nord de l’Oklahoma, principalement au domicile du chanteur.

"J’ai toujours aimé l’ambiance et l’approche de Leon Russell à la musique et à la vie en général. (...)J’ai eu le plaisir de le rencontrer brièvement lors d’un spectacle il y a de nombreuses années dans le couloir. Je me souviens toujours de ce qu’il a dit lors de l’interview en direct ce jour-là, à savoir que « c’était son travail de désinformer la presse ». C’était un vieil homme à l’époque, mais je n’oublierai jamais à quel point il semblait espiègle."

L'album A Song For Leon sort le 8 septembre sur Primary Wave Music