Margo Price de retour avec le mordant "Change Of Heart"

C’est reparti pour Margo Price. Cette jeune étoile de la scène alt-country de Nashville vient d’annoncer la sortie en janvier prochain d’un quatrième album intitulé Strays. Enregistré l’an passé dans son studio californien, cette suite au petit bijou rock That's How Rumors Get Started devrait voir la chanteuse affiner un peu plus encore sa formule mêlant country, rhythm and blues, et pop psychédélique alors que des participations de Sharon Van Etten, Mike Campbell ou encore des New-yorkais de Lucius sont attendues.

Coproduit par le génial multi-instrumentiste Jonathan Wilson , ce nouveau disque se dévoile d’ores et déjà au travers d’un prélude électrique mis en ligne il y a quelques jours. Un Change Of Heart mordant, empli de blues et de rock, et servi par un clip cabré qui n’augure que du bon. "Je me sens plus mature dans ma façon d'écrire désormais, affirme l’Américaine dans un communiqué. Je ne suis pas seulement à la recherche de grandes foules et de récompenses, j'essaie d’abord de trouver ce dont mon âme a besoin."