Marion Rampal reprend "Pendant que les champs brûlent" de Niagara

Nommée voix de l’année aux Victoires du Jazz 2022, Marion Rampal à décidé de poursuivre l'aventure de son conte folk jazz Tissé, invitant ses acolytes à graver en acoustique et dans des conditions live une chanson qui l'obsède depuis sa jeunesse. La chanteuse avait dix ans quand Niagara a inondé les ondes avec son tube Pendant que les champs brûlent.

« je regardais le clip en boucle sur le Top 50, j’étais fascinée par le riff, la mélodie, la voix et la présence de Muriel Moreno. Je m’étais toujours dit que j’aimerai la reprendre » confie la chanteuse et compositrice rajoutant « petit à petit , en choisissant de la chanter en Sol, j’ai glissé sur un trois temps et c’est comme ça qu’elle s’est retrouvée dépaysée, transformée en une sorte de valse folk ».

Marion Rampal fait sienne la mélancolie du titre de Muriel Moreno et Daniel Chenevez, transformant la douleur en un instant de grâce avec une charge émotionnelle aussi intense qu'élégante aidée par les orchestrations folk jazz de ses complices Matthis Pascaud à la guitare et à la direction artistique, Pierre-François Blanchard au piano, Raphaël Chassin à la batterie, Simon Tailleu à la contrebasse et Sebastien Llado au trombone.

« C’est vraiment la chanson de désespoir amoureux et politique que j’aurai rêvé d’écrire. On termine tous nos concerts avec ce titre. L’envolée lyrique à la fin, un peu inspirée de Jeff Buckley, c’est sorti comme ça en travaillant avec les musiciens, il y avait une intensité sous tendue par la chanson qui me donnait envie de l’emmener là » rajoute la chanteuse qui cultive ses univers oniriques et métisses sur scène avec l'album Tissé mais aussi avec son projet Le Secret avec Pierre-François Blanchard et le spectacle pour enfants L'île aux chants mêlés.