Max Romeo annonce sa dernière tournée et un nouvel album

Surnommé Romeo après ses débuts dans les années 60 sur la scène Lovers Rock, Maxwell Livingston Smith a écrit quelques-unes des plus belles pages de l'histoire du reggae avec des hymnes roots comme One Step Forward, Chase the Devil ou War Ina Babylon. Le vétéran qui n'a rien perdu de sa voix de ténor au vibrato sensible débute en avril une ultime tournée de deux mois en France, l'occasion de découvrir son nouvel album The Romeo Legacy attendu le 9 mai.

Après les disques Words From The Brave et World of Ghouls, Max Romeo partage son héritage dans une collection de versions inédites d’anciens titres, excepté une reprise de My Way, comme A Little Time For We, une cover de son titre Time 4 Jah sorti en 2003 par le rastafari. Il y est entouré de Cedric Myton et ses Congos, premiers invités d'une longue liste intergénérationnelle d'artistes qui lui rendent ici hommage : Marcia Griffiths, Azizi et Xana Romeo, I-Kong, Harrisson Stafford de Groundation, Sizzla, Sister Carol, Capleton, Alex Carlo (Natty Ruts), Julian Marley, Marcus Gad, Krystal, Lutan Fyah, Warrior King ou Droop Lion.

Retrouvez toutes les dates de concerts en France de Max Romeo ▶