"May, 20th", l’urgence de la lenteur de Victor Le Masne

Après un premier disque solo en hommage à Philippe Zdar (Cassius), la moitié du duo Housse de Racket, compositeur de musique de film, arrangeur, producteur et musicien pour Juliette Armanet, directeur musical pour Gaspard Augé ou encore Philippe Katerine, sort son deuxième album solo May, 20th. Le créer en une semaine, telle était la contrainte de May, 20th qui rappelle le jazz de la fin des années 1940. « J’ai dû passer en tout et pour tout cinq jours sur ce disque. Avec des artistes pop, je peux passer deux ans sur un album. C’était une soupape, cinq ou six jours volés au temps, une musique lente mais faite dans l’urgence ». On écoute Waiting For Ezra, un moment de béatitude qui nous plonge dans l'intimité du musicien puisqu'à l'heure de l'écriture, sa compagne était enceinte de leur premier enfant :

Pour afficher ce contenu SoundCloud, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. Gérer mes choix J'autorise

Repéré dans la pop et l'électro, Victor Le Masne a choisi la liberté qu'offre le jazz pour un enregistrement spontané, radical mais "so cool" effectué en totale confiance et complicité avec le producteur Bastien Doremus, fondateur du tout nouveau label Chien Bleu, dans son Studio D. Un album à l’ancienne, avec le moins de retouches possibles et ouvert à toutes les intuitions. Victor Le Masne a pris une longue journée et soirée pour esquisser les thèmes au piano avant de les enregistrer en compagnie d'Adrien Soleiman au saxophone et au synthétiseur, d'Adrian Edeline à la guitare, de Maxime Daoud à la basse et au Moog et de Louis Delorme à la batterie. « Le choix des instruments en amont de l’enregistrement allait définir notre identité, dixit Bastien Doremus, donc les questions de textures sonores se sont posées bien avant l’étape du mix. Quand Victor dessinait au piano les esquisses des morceaux, je passais dans la pièce pour m’imprégner de son univers et je réfléchissais déjà au texture, à la matière sonore, ça prenait forme dans ma tête au fur et à mesure ».

Publicité

L'album May, 20th est sorti le 17 juin sur le label Chien Bleu