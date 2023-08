Maya Dunietz invoque la nature sur "Thank You Tree"

Deux ans après nous avoir fascinés avec son premier album Free The Dolphin, la pianiste et compositrice Maya Dunietz retrouve sa section rythmique rêvée avec Barak Mori à la basse et Amir Bresler à la batterie pour partager un nouveau voyage sonore libre et avant-gardiste. Un album nommé Thank You Tree où les improvisations jazz de plus en plus métamorphes du trio semblent danser sur les chants des oiseaux ou les bruits d'une forêt imaginaire. Entre ballades intimistes, swing, groove, musique classique et explorations acoustiques, l'artiste israélienne étend un peu plus son spectre musical, défiant les structures traditionnelles avec une créativité sans limite.

L’album est né d’improvisations en trio, et si le dernier titre prend la forme intimiste d'un duo pour piano et contrebasse, plusieurs titres accueillent aussi une section de cuivres et des percussions ; “j’avais envie d’expérimenter différentes formes et différents timbres et j’ai donc appelé quelques ami.e.s” explique la compositrice. Sur sa reprise du tube d'Elvis Presley, Love Me Tender, qu'elle avait l'habitude de chanter avec sa chorale expérimentale Givol Choir, Maya Dunietz invite le trompettiste star Avishai Cohen et le tubiste Yuval Tuby Zolotov, pour une procession Jazz funeral poignante avant que ne s'installe, festif, le swing intemporel de New Day Rag. Dans cette fresque jazz contemporaine, la finesse mélodique côtoie les tourbillons rythmiques dans un élan créatif toujours inattendu.

Publicité

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. Gérer mes choix J'autorise

Née en 1981 à Tel Aviv et formée initialement à la musique classique, Maya Dunietz a joué avec les icônes américaines John Zorn et Roscoe Mitchell ou les punks français de Cheveu, dirigé une chorale expérimentale, composé pour orchestre et joué à travers le monde la musique de la compositrice et religieuse éthiopienne Emahoy Tsegue Maryam Guebrou. L'artiste est aussi plasticienne et créatrice d’installations sonores visibles au Palais de Tokyo ou au Centre Pompidou. Elle travaille actuellement à plusieurs installations et à de nouvelles pièces orchestrales.