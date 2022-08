Mdou Moctar explore ses racines sur "Niger EP Vol. 1"

Depuis la sortie de son premier album Anar en 2008, le guitariste virtuose Mdou Moctar réinvente avec audace la musique saharienne contemporaine dans des pyrotechnies de guitare rock et de mélodies traditionnelles touareg. De son village Agadez, dans le Niger rural, sa musique s'est propagée sur les routes sur Sahel via des cassettes, des cartes mémoires puis des échanges Bluetooth. Connu pour leurs performances live, notamment lors des mariages, le guitariste gaucher et son groupe ont progressivement acquis une reconnaissance internationale qui les a amenés jusqu'à ce sixième album incandescent Afrique Victime sorti au printemps 2021.

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. Gérer mes choix J'autorise

« Dans la continuité de plusieurs mixtapes, nous vous présentons les EP "Niger", qui explorent les racines du groupe Mdou Moctar. La série comprend uniquement des titres enregistrés dans le pays d’origine de Mdou Moctar, le Niger. Volume 1 commence la série avec un mélange d’enregistrements de 2017 à 2020, documentant le groupe lors de mariages, de pique-niques, de répétitions et même de concerts impromptus » explique le producteur et bassiste Mikey Coltun. Les six titres présentent des versions “boîtes à rythmes” inédites de Imouhar et Chismiten, et des versions live des morceaux Sibidoul, Afelen, Layla et Afrique Victime en écoute ci-dessus.

Publicité