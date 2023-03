Meiko Kaji, la rebelle magnétique

Née en 1947 à Tokyo, Meiko Kaji a fait ses débuts au cinéma en 1965 sous son vrai nom, Masako Ōta, après avoir signé un contrat avec le studio Nikkatsu. Au cinéma, elle incarne la vengeance et l’insoumission. Célèbre depuis ses films d'exploitation du début des années 70, elle s’est tourné ensuite vers le cinéma d’auteur. On note la série des Stray Cat Rock, tournée en 1970 et 1971, le diptyque sanglant Lady Snowblood, l’épopée Female Prisoner, Scorpion… des œuvres qui ont fortement influencé Quentin Tarentino pour Kill Bill. Elle a d'ailleurs collaboré sur deux morceaux de la bande originale.

Avec sa casquette de chanteuse, Meiko Kaji a sorti plusieurs disques mélangeant pop japonaise et groove. L‘album Hajiki Uta ouvre le programme. Il est réédité avec des notes du journaliste et DJ Hashim Kotaro Bharoocha qui a interviewé Kaji pour l'occasion. Voici Urami Bushi, (Chant du Ressentiment), la chanson thème de Female Prisoner Scorpion présente dans Kill Bill Vol 2 :

Très célèbre au Japon en tant qu'actrice, les studios lui ont fait enregistrer les génériques des bandes originales des films dans lesquels elle jouait, comme ceux de la série Lady Snowblood, une production tirée d'un manga de Kazuo Koike, auteur de Crying Freeman et de Baby Cart. Cinq albums et quelques singles sortis au début des années 70 pour le label Teichiku sont devenus cultes. À l'image de ses personnages, la musique des albums mêle kayokyoku (pop japonaise), musique traditionnelle Enka, acid folk et groove.

Contestataire, libertaire, la jeune femme aime s’affranchir de tous les codes. Elle a travaillé avec le compositeur légendaire Shunsuke Kikuchi, le Ennio Morricone nippon (Dragon Ball, Goldorak, Albator) mort en 2021. Le public français et américain connaît essentiellement son œuvre via la chanson Les Fleurs du carnage interprétée par Meiko Kaji dans Kill Bill.

"J'ai dit à Shunsuke Kikuchi que je ne pouvais pas m'imaginer chanter ces chansons mais il m’a dit que je pouvais ignorer la mélodie et chanter comme je voulais. Ça m’a vraiment aidé à relativiser et j'ai décidé de chanter la chanson comme le personnage du film l’aurait fait. Le réalisateur du film était très satisfait du résultat. »

Hajiki Uta sort en CD et LP le 5 mai. La suite concernera les albums de 1972 à 1974, avec les pochettes originales, audio remasterisé et nouvelles notes de pochettes.

Notez aussi que l’éditeur de films Le Chat qui Fume, va sortir un coffret Blu-ray de l’intégrale de la série Female Prisoner Scorpion.