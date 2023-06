Melanie De Biasio annonce l'album "Il Viaggio"

Depuis son premier album A Stomach Is Burning (2007), Melanie de Biasio compose, explore les chemins d'un jazz multiple et inclassable où la grâce de l'épure côtoie en toute liberté les mélodies vertigineuses sublimées par un phrasé en apesanteur. Après ses œuvres No Deal, Blackened Cities et Lilies, la multi-instrumentiste et chanteuse originaire de Charleroi a trouvé un nouvel élan créatif dans l'écriture de l'album Il Viaggio quand le festival pluridisciplinaire Europalia a sollicité Melanie De Biasio pour participer à son édition de 2021 sur le thème du train et de l’immigration.

« Pour éprouver le déracinement, je voulais remonter la route de cette immigration italienne, dont je suis le produit par mon père » explique Melanie de Biasio qui s'est installée avec un matériel léger dans un petit village italien des Abruzzes à flanc de montagne, Lettomanoppello puis à Montereale Valcellina, village des Dolomites dont sa famille est originaire. Une retraite spirituelle et affective, pendant laquelle elle a composé, s'est muée en acousticienne en enregistrant les sons de la nature environnante pour façonner le voyage sonore de sa poésie ambient, formé en deux parties, Lay Your Ear To The Rail et The Chaos Azure. Un périple qui va se poursuivre aux États Unis dans les Catskill Mountains, au nord de New York avec le musicien et producteur David Baron et le violoncelliste Rubin Kodheli pour une une improvisation collective de 20 minutes. Avec cette quête nomade d'un renouveau artistique, Melanie de Biasio nous offre un moment de beauté pure, de quiétude poétique, loin de la fureur de notre époque,

Melanie De Biasio est en concert :

le 11 novembre 2023 : Bozar à Bruxelles

le 12 mars 2014 : Seine Musicale à Paris