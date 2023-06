"MENACE : IN SYNC", l'envoûtant voyage d'un label d'avant-garde

Le label MENACE, reconnu pour sa curiosité sans limite, a notamment publié l’album Hex du pionnier du jazz japonais et DJ Toshio Mastuura. Il présente aujourd'hui MENACE : IN SYNC, une collection de douze titres d'artistes affiliés depuis longtemps à la l'écurie, tels Antoine Berjeaut, le quintet de neo-soul et de jazz Underground Canopy, le premier artiste signé sur le label, Jeremy Talon, ainsi que de nouvelles recrues comme Jo Wedin et son hip-hop expérimental, Marc-Antoine Perrio, FUZ et bien d'autres.

"Cette compilation est une véritable représentation de la diversité et de la créativité de notre label. L'album présente un large éventail de styles et de sons (...)démontrant la capacité du label à explorer différents genres et à repousser les frontières de la musique", dixit le producteur et DJ Midori 'Mido' qui dirige la maison de disque ainsi que la société créative SENSE, réseau international qui soutient les artistes indépendants.

Parmi cette palette de sons, le titre Overnight I du musicien et producteur français, Marc-Antoine Perrio, un voyage introspectif entre musique expérimentale et ambient. La chanson Petites Heures de l'autrice-compositrice-interprète Elise Preys (collaborant avec Perrio). First Light, du chanteur/guitariste Aaron Lopez-Barrantes et du claviériste/producteur Jonathan Arena. Things Aren't Getting Better, la pop classieuse de la chanteuse et musicienne suédoise Jo Wedin qui intègre soul des années 70 et R'n'B. Cube, extrait du premier album du quartet de jazz No(w) Beauty, ou encore le rythme hip-hop lo-fi de Drownin' composé par le trompettiste et bugliste Antoine Berjeaut.