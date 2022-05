Meskerem Mees sur les terres folk écossaises avec "Cod Liver Oil and Orange Juice"

Parmi les révélations 2021, la jeune guitariste et chanteuse flamande d'origine éthiopienne a conquis l'Europe avec les 13 ballades de son album Julius. Lauréate du Montreux Jazz Talent Award, Meskerem Mees y imposait avec douceur les mélodies entêtantes de son univers folk-pop et un songwriting poétique désarmant de profondeur. Un antidote aux angoisses existentielles que l'artiste belge continue de partager sur scène avant la sortie de son prochain EP Caesar annoncé en novembre.

C'est avec une reprise que Meskerem Mees fait son retour, revisitant avec grâce Cod Liver Oil and Orange Juice, un titre de 1966 de l'artiste folk de Glasgow Hamish Imlach. Inspiré du gospel américain Virgin Mary Had a Little Baby, sa chanson a été un temps censurée par la BBC, jugée trop subversive et scabreuse avec ses métaphores sexuelles, avant de devenir un tube de la planète folk.

Publicité

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. Gérer mes choix J'autorise

Meskerem Mees est en concert le 13 juillet aux Francofolies de la Rochelle.

À réécouter : Spéciale MaMA Festival #1

En écoute : "The Writer", la douceur folk des mots de Meskerem Mees

À lire aussi : Meskerem Mees et Ladaniva sacrés aux Music Moves Europe Talent Awards