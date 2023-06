"Messy" le délice à cœur ouvert de la jeune Olivia Dean

Après ses EP Ok Love You Bye, What Am I Gonna Do On Sunday?, Growth ou encore sa reprise de The Christmas Song, la notoriété de la chanteuse Olivia Dean a explosé. L'auteure-compositrice-interprète s'est produite notamment dans les festivals de Rock en Seine et Glastonbury en 2022 et sa tournée européenne cette année s'est jouée à guichets fermés. Pendant l’écriture de son premier album Messy, elle a voyagé à Grenade, au Brésil et ses rencontres et atmosphères l’ont beaucoup inspirée. Dive est une chanson qui incite à accueillir l'imprévu, à se laisser aller à aimer et à être aimé.

« Je voulais que le projet soit très chaud et léger, réconfortant, et le concept pour cela est d’accepter l’imperfection, de trouver la beauté et le désordre de la vie. Les erreurs c’est cool aussi. » dit-elle. Avec le titre UFO, on pense à sa compatriote Sade qui sortait l'album Diamond Life en 1984 et le tube Smooth Operator, qui l'a propulsée en haut des charts.

Si sa mère qui travaille avec le Woman's Equality Party (œuvrant pour que les femmes aient les mêmes droits et opportunités que les hommes) est une grande inspiration pour elle, sa grand-mère guyanaise qui a tout recommencé à zéro à ses dix-huit ans, l'est aussi. Elle fait partie de la génération Windrush, des immigrés caribéens arrivés au Royaume-Uni à partir de 1948 pour reconstruire le pays détruit par les bombardements allemands. La chanson Carmen lui est dédiée et plus largement, l'album tout entier. C'est cette grand-mère adulée « qui a transplanté un arbre généalogique et une partie de celui-ci a grandi en moi, dixit Olivia Dean.

En concert :

Le 8 juillet à Aix-les-Bains au Festival Musilac

Le 13 juillet au Festival de Montreux en Suisse

Le 21 juillet au Nice Jazz Festival

le 13 septembre à l'Elysée Montmartre à Paris