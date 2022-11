Metallica annonce un nouvel album et dévoile l’intraitable "Lux Æterna"

Le plus grand groupe de metal du monde est de retour. Six ans après la sortie Hardwired… To Self-Destruct, Metallica vient d’annoncer la sortie le 14 avril prochain de son douzième album studio ainsi qu’une tournée mondiale qui mènera les Californiens en Europe et en Amérique du Nord. Intitulé 72 Seasons, ce nouveau disque vient confirmer les rumeurs qui bruissaient depuis quelques temps autour du quatuor quarantenaire de James Hetfield et de Lars Ulrich, alors que le groupe se montrait toujours aussi fertile sur scène ces derniers mois (et encore au Hellfest à Clisson cette année).

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. Gérer mes choix J'autorise

Produit par le fidèle Greg Fidelman, 72 Seasons sera composé de douze pistes totalisant 77 minutes au total, et tire son titre des « dix-huit premières années de nos vies qui forment notre vrai ou notre faux moi » d’après James Hetfield qui fêtera ses 60 ans l’an prochain. « Nos parents nous ont dit “qui nous sommes” (…). L’essentiel de notre expérience d’adulte est de rejouer ou de réagir à nos expériences de l’enfance. D’être prisonniers de notre enfance ou de se libérer de ces liens », explique encore le chanteur qui revisitait l’an passé via une pléiade d’artistes les trente ans du Black Album au fil d’une compilation anthologique.

Publicité

Premier extrait dévoilé de leur 72 Seasons, l’intraitable Lux Æterna offre un avant-goût de ce nouveau disque en condensant sur un peu plus de trois minutes l’énergie trash toujours intacte de Metallica. Autour d’un riff central puissant, les refrains triomphants d’Hetfield ne semblent augurer que du bon pour la suite donnée à ce morceau qui devrait prendre les allures pour tous les fans du groupe d'un véritable Noël avant l’heure.

En concert : les 17 et 19 mai 2023 au Stade de France (Saint-Denis)