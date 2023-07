Mike Skinner réveille The Streets

The Streets bouge encore. Ses fidèles semblent n’en avoir jamais douté, eux qui ont pourtant dû vivre ces dernières années au gré des rares convulsions du projet phare de Mike Skinner. Quelques singles et une mixtape ont ainsi maintenu l’espoir d’un retour en bonne et due forme de celui qui avait marqué ce début de siècle avec l’éclatant Original Pirate Material, un premier album coup de poing, brillamment produit, et devenu depuis une référence du hip-hop alternatif.

Qu’a encore à dire aujourd’hui l’auteur de l’inoxydable Let's Push Things Forward ? La réponse est désormais attendue le 20 octobre prochain, date de sortie du sixième album de The Streets qui se dévoilera près de douze ans après son résigné prédécesseur Computers and Blues. À bientôt 45 ans et après avoir passé beaucoup de temps derrière les platines, Mike Skinner finalisera ainsi ce projet baptisé The Darker The Shadow, The Brighter The Light qu’il peaufine depuis bientôt sept ans.

Un disque entièrement autoproduit, mais aussi un véritable film qu’il a réalisé tout seul, même si les fidèles Kevin Mark Trail et Robert Harvey sont également crédités au passage. Premier extrait de l'album dévoilé sous forme de clip, Troubled Waters prend appui sur des synthés chimiques pour servir le flow encore vif de Skinner. Un titre minimaliste et somme toute assez nostalgique, et qui raconte (et romance) une partie de la période clubbing du rappeur de Birmingham. A suivre.