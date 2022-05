"Mil Coisas Invisíveis", les infinies douceurs folk de Tim Bernardes

Quatre ans après Recomençar, son premier disque solo inspiré par la fin d’un amour, le compositeur, chanteur, parolier, multi-instrumentiste et producteur Tim Bernardes, qui a collaboré avec Tom Zé, David Byrne, Fleet Foxes, Gal Costa, Devendra Banhart ou encore Shintaro Sakamoto, nous aspire dans un havre de chaleur et de sérénité apparente, entre samba, Tropicalia et indie folk. On pense d'emblée à l'élégance et à la douceur de Gilberto Gil ou de Caetano Veloso :

Inspiré par le Clube da Esquina, Milton Nascimento, Caetano Veloso, Gilberto Gil ou encore Jorge Ben, la nouvelle voix d'or de São Paulo honore l'amour et nous confie ses méditations métaphysique face à l’incertitude de ces temps singuliers dans quinze chansons écrites pendant une tournée de son groupe d’indie-tropicalia, O Terno.

«Une merveille d'accordage, de contrôle de la dynamique, de raffinement, d'exécution instrumentale et de liberté dans l'élégance de l'utilisation de la scène » dixit l'icône de la chanson brésilienne Caetano Veloso.

