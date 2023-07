"Mo Teef", l'hymne à la nature d'Andrew Bird

Génie mélodique et adepte des improvisations les plus audacieuses, le violoniste et songwriter originaire de Chicago continue de contempler notre monde avec sa poésie folk pop orchestrale et militante. Un an après la sortie du formidable Inside Problems, l'artiste a décidé de poursuivre l'aventure son 15e album solo Outside Problems. Une série de neufs titres improvisés en extérieur à Ojai, en Californie qu'il décrit dans un communiqué comme une collection « d'improvisation instrumentale et d'explorations mélodiques ».

Avec Outside Problems, Andrew Bird renoue avec son travail en extérieur qui nous rappelle sa série d'albums Echolocations et de films de Tyler Manson, lorsqu'il capturait en acoustique les environnements urbains et naturels en enregistrant sous un pont à Los Angeles ou dans un canyon de l'Utah.

« La plupart de ces titres ont été réalisés sans aucune intention d'en faire un album, juste des improvisations sur des thèmes simples, dont certains constituent l'ossature musicale d'Inside Problems » explique l'artiste avant de rajouter « Je suis capable de capturer le son de la musique dans la vie de tous les jours, une chose étonnamment difficile à faire. Je jouais pour le plaisir et pour sortir ces idées de ma tête ».

L'album Outside Problems, sort numériquement le 21 juillet via Loma Vista et physiquement le 17 novembre.