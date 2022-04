Mogwai en perpétuel mouvement sur "Boltfor"

Son leader Stuart Braithwaite va sortir son autobiographie Spaceships Over Glasgow en septembre et le groupe entame dans quelques jours une tournée européenne; l'occasion pour Mogwai de nous offrir une nouvelle envolée cosmique de post-rock instrumental rêveur. Enregistré dans le Worcestershire pendant les sessions du dernier album de la formation écossaise, As The Love Continues, le single inédit a été finalisé en mars dernier aux studios Castle of Doom. Boltfor est illustré par un clip abstrait de Sam Wiehl qui explique « La vidéo est une métaphore visuelle du mouvement constant dans la vie et de l'envie incessante d'avancer en tant qu'individus... sous la forme d'un road movie métaphysique ».

Mogwai est en concert:

le 7 mai à Paris à la Salle Pleyel

le 14 mai à Bordeaux au Krakatoa

le 15 mai à Lyon au Transbordeur

le 24 mai à Lille au Grand Sud

le 13 juin à Toulouse au Bikini

