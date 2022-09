"Money", la charge dystopique d'Ibrahim Maalouf

Après l’hymne El Mundo célébrant l’unité, le partage et l’inclusion, écrit et chanté par l’artiste brésilienne Flavia Coelho et arrangé par le DJ français Tony Romera, Ibrahim Maalouf dévoile un autre titre de son nouvel album attendu en novembre. Cette fois il invite le producteur et MC Erick Arc Elliott aka Erick the Architect, co-fondateur du groupe de rap Flatbush Zombies, ce natif de Brooklyn passionné de jazz, de house, de neo soul, de raggae ... Le clip réalisé par Andy Koeger, le met en scène en personnage super puissant, dirigeant les actions des passants avec un joystick, provoquant la panique générale avant de perdre le contrôle et se retrouver lui-même piégé. Dénonçant un système permettant l'exploitation de certaines personnes par d’autres, au nom de l’argent, Ibrahim Maalouf explique que «L’idée était d’imaginer les gens comme des pions, contrôlés et sous emprise, comme dans le film The Matrix. Erik a tout de suite adoré le concept. » :

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. Gérer mes choix J'autorise

Money est une des facettes de l'album Capacity to Love qui invite à accepter l'autre et à l'aimer dans sa différence, un monde idéal dans lequel Ibrahim Maalouf rêverait de vivre. C'est pourquoi il a souhaité travailler avec des artistes éloignés de son environnement musical, un, deux ou trois invités par chanson comme De La Soul, D Smoke, Gregory Porter et JP Cooper....L'actrice Sharon Stone clôt l'album avec un texte qu'elle a écrit sur la musique du trompettiste.

Publicité

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. Gérer mes choix J'autorise