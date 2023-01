Montreux célèbre le pianiste Monty Alexander

Pour fêter ses 55 ans, le Montreux Jazz Festival a eu l'heureuse idée de partager il y a deux ans les trésors de ses archives en publiant des enregistrements rares des artistes les plus emblématiques venus jouer au bord du lac Léman. Après Nina Simone, Etta James, Marianne Faithful, Muddy Waters, John McLaughlin et Chick Corea, c'est au tour de Monty Alexander d'être célébré par l'institution suisse dans la collection The Montreux Years. L'occasion d'écouter quelques morceaux d'histoire avec cette sélection de dix titres du natif de Kingston gravés en concert avec diverses formations ou en solo comme cette version du titre The Serpent enregistrée en 1995 :

Depuis son premier album en 1964 Monty Alexander s'est fait le maître d'un swing exaltant et expensif trouvant racine dans l'histoire du jazz américain, les musiques caribéennes ou la chanson populaire. Conseillé à ses débuts par le pianiste Wynton Kelly, il sculpte depuis six décennies son discours musical hors norme. Une carrière au cours de laquelle il a joué et enregistré avec les plus grands artistes : Milt Jackson, Frank Sinatra, Tony Bennett, Dizzy Gillespie, Sonny Rollins, Quincy Jones, Barbara Hendricks, Bobby McFerrin ou ses compatriotes Sly & Robbie et Ernest Ranglin.

Comme il l'explique son premier concert au Montreux Jazz Festival en 1976 a été un tournant dans sa carrière : « Montreux, c'était comme aller aux J.O.. Jusque-là, je faisais mon travail d'interprète de jazz, jouant dans des clubs modestes dans tous les États-Unis. Les gens n'étaient pas trop intéressés par ce qu'on pourrait appeler le contenu intellectuel, ils voulaient juste que la musique swingue. Alors, aller à Montreux, jouer aux côtés de tous ces musiciens incroyables dans ce lieu magnifique entouré de montagnes, et avec un public aussi intelligent et passionné. j'étais ravi. En fait, j'ai dû garder mon ego sous contrôle. C'était très loin de mon éducation à Kingston, en Jamaïque, qui était un tout autre monde ».

Cette sélection de concerts voit Monty Alexander présenter à Montreux pendant trois décennies plusieurs projets et formations comme son Harlem Kingston Express avec lequel il interprète notamment en 2014 une version medley des titres No Woman No Cry et Get Up Stand Up de Bob Marley, son Jamaican Project ou encore la formation qu'il affectionne particulièrement, le trio. En 1993 c'est ainsi en trio qu'il interprète Linstead Market inspiré par une chanson folklorique jamaïcaine du même nom et qui sortira plus tard sur son album Harlem-Kingston Express, Vol 2 : The River Rolls On. À 78 ans le musicien continue de tisser des liens entre son île natale et sa terre d'adoption comme en témoigne son album Love Notes sur lequel il a invité George Benson, le regretté Roy Hargrove, Ramsey Lewis, Joe Sample, Arturo Sandoval.

Monty Alexander sera en concert :

le 13 mai au Pavillons Jazz Festival (93)

le 16 mai à La Seine Musicale de Boulogne Billancourt

le 20 mai au festival Jazz En Comminges à Saint-Gaudens