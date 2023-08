"More Than A Love Song", l'extase gospel de Black Pumas

Présentés pour la première fois par un ami commun en 2017, après qu'Adrian Quesada ait commencé à rechercher un collaborateur potentiel qui "aimait autant Neil Young que Sam Cooke", le jeune chanteur Eric Burton et le compositeur-producteur conjuguaient leur créativité frénétique au sein du combo psyché-soul Black Pumas pour bousculer la scène groove en place. Alors que la France découvrait le duo d'Austin aux Trans Musicales de Rennes en 2018 , son premier album éponyme installait un an plus tard le combo sur le trône convoité de la soul américaine. Tandis qu'Adrian Quesada multipliait les projets en publiant coup sur coup ses explorations latines, Boleros Psicodélicos et Jaguar Sound, Black Pumas continuait de mûrir son deuxième album Chronicles of a Diamond qui se dévoile enfin avec le premier titre More Than A Love Song :

"Sur le premier disque, mon objectif était de créer quelque chose qui paraisse moderne, mais sans utiliser de boucles, de programmation ou de montage d'aucune sorte " explique Adrian Quesada avant de rajouter "Avec ce disque, nous avons rejeté toutes ces règles et créé quelque chose qui ressemble beaucoup à un album studio, mais qui capture également cette énergie folle qui se dégage du live". Un nouvelle direction sonore qui donne à la richesse des orchestrations une nouvelle ampleur comme ce premier titre qui se transforme en un moment de pure exultation gospel.

Cette métamorphose sonore célébrant la vie nous guide vers une somme exaltante d'hybrides paradisiaques de soul et de pop symphonique et d'excursions hallucinantes dans le jazz-funk et le psychédélisme. "J’espère que les gens comprendront qu’être enthousiasmé par la vie n’est pas synonyme d’avoir tout ce que l’on a toujours voulu : c’est quelque chose que nous pouvons tous choisir aujourd’hui et chaque jour pour aller de l’avant" conclut Quesada.

Conçu entre Austin, Amsterdam, Mexico et San Francisco et mixé par Shawn Everett (Alabama Shakes, The War on Drugs), l'album Chronicles of a Diamond sort le 27 octobre via ATO.