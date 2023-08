Mort de la cantatrice italienne Renata Scotto

Elle était "la dernière divine de l'art lyrique" selon l'agence de presse nationale transalpine Ansa, tandis que le célèbre ténor Placido Domingo qui a partagé la scène avec Renata Scotto à plusieurs reprises réagissait : "J'ai le cœur brisé par la mort de Renata Scotto, l'une des plus grandes chanteuses d'opéra de tous les temps, enseignante dédiée aux jeunes chanteurs". La diva lyrique nous a quittés dans sa maison de New York à l'âge de 89 ans, a annoncé mercredi le maire de sa ville natale de Savone avec ces mots : "Une chanteuse unique, une grande musicienne, une grande artiste, une grande femme est morte. Cultivée, raffinée, généreuse, simple".

Renata Scotto Née le 24 février 1934 à Savone, dans le nord-ouest de l'Italie, elle étudie le chant à Milan et débute en 1952 dans sa ville natale dans La Traviata de Giuseppe Verdi. Au cours de sa longue carrière, elle a chanté dans les plus grands opéras du monde entier, du Metropolitan Opera de New York, au Royal Opera House de Londres en passant par La Scala de Milan. Véritable tragédienne, elle incarnait avec passion ses rôles.

Elle avait rencontré un premier succès international à l'âge de 23 ans au Festival d'Édimbourg en 1957, en remplaçant Maria Callas qui refusait de participer à une cinquième représentation, dans le rôle d'Amina de La sonnambula de Bellini. Mimi dans La Bohème de Puccini, Violetta dans La Traviata de Verdi, Manon dans Manon Lescaut de Puccini ou Lucia dans Lucia di Lammermoor de Donizetti, la cantatrice a émerveillé dans les plus grands rôles du répertoire lyrique.

Renata Scotto a ainsi fait plus de 300 apparitions au Metropolitan Opera, depuis ses débuts dans Madame Butterfly, de Puccini, le 13 octobre 1965, jusqu’à sa dernière, également en tant que Cio-Cio-San, le 18 janvier 1987. Surnommée "Scottine" par ses admirateurs, la prima donna avait débuté à la mise en scène en 1986 avec Madame Butterfly puis s'était consacrée depuis à l’enseignement de son art, notamment à l’Académie nationale Sainte-Cécile de Rome et à la Juilliard School de New York.