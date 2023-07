Mort de Tony Bennett, le crooner à la voix d'or

En 1965, son ami et mentor Frank Sinatra disait de lui dans une interview à Life : "Tony Bennett est le meilleur chanteur du secteur. Il m’excite quand je le regarde. Il m’émeut. C’est le chanteur qui fait passer ce que le compositeur a en tête, et probablement un peu plus". Des mots forts pour le fils d'immigrants italiens devenu la voix incontournable du Great Song Book et une légende de la musique américaine.

Le chanteur, apprécié pour sa personnalité chaleureuse et sa constance, a marqué la scène musicale pendant plus de sept décennies, survivant comme nul autre à l'arrivée du rock avec plus de soixante-dix albums et dix-neuf Grammys. Militant pour les droits civiques, Tony Bennett avait participé en 1965 aux marches de Selma à Montgomery puis s'était engagé contre l'apartheid en Afrique du Sud.

Avant un diagnostic de maladie d’Alzheimer en 2016, Tony Bennett s'est illustré autant dans la musique populaire que dans le jazz multipliant les albums de duos que ce soit avec des musiciens comme Bill Evans, Bill Charlap ou avec des artistes vocaux comme Barbara Streisand, Elton John, Sting, Stevie Wonder, Aretha Franklin, Sheryl Crow, Willie Nelson, Norah Jones, Natalie Cole, Amy Winehouse, Diana Krall ou Lady Gaga. "J’aime divertir le public, lui faire oublier ses problèmes" déclarait souvent avec simplicité l'artiste né le 3 août 1926 dans le Queens à New York.

