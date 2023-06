"Movin", le groove futuriste The Strangers

Voilà un projet pour le moins alléchant. Celui lancé sans coup férir par General Elektriks, Leeroy, et Lateef The Truthspeaker qui unissent aujourd’hui leurs forces au sein d’un supergroupe baptisé The Strangers. Quelle bonne idée, en effet, de réunir ensemble les claviers cosmiques d’Hervé Salters avec le flow de l’ancien Saïan Supa Crew et celui de l’excellent rappeur californien. L’homme derrière General Elektriks forme d’ailleurs ici le trait d’union entre ses deux complices, connaissant Lateef depuis sa période américaine dans l’aventure Blackalicious, mais ayant aussi collaboré de longue date avec Leeroy depuis une bonne dizaine d’années.

Réunis sur scène une première fois l’an dernier dans le cadre d’une carte blanche à l’initiative d’Hugues Kieffer (Marseille Jazz des Cinq Continents), les trois artistes ont ainsi décidé de filer l’énergie d’un soir jusqu’à un véritable studio où ils ont enregistré ensemble une douzaine de compositions conceptuelles. The Strangers nous envoient ainsi leurs bonnes ondes depuis l’année 2222, dans une Californie dystopique et cyberpunk d’où émanerait leur groove futuriste. En témoigne ainsi ce Movin’, un premier titre de groove à la cool où les flows se mêlent dans la langue de Shakespeare comme celle de Molière. Un G-Funk de demain en forme d’invitation au voyage et mis en images dans un clip signé par le crack de Bristol Ruff Mercy. Ça démarre bien.