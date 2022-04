"Multiversum", le nouveau voyage électro de Jimi Tenor

Trois décennies de création musicale pour une discographie aussi géniale que déconcertante, Jimi Tenor traverse avec élégance les époques et improvise son discours fait de mélodies mystérieuses et de rythmes toujours changeants déployés dans des structures orchestrales complexes et fantaisistes, Après avoir quitté sa Finlande natale pour New York, il imposait dans les années 90 son statut de producteur électro iconoclaste sur le label Warp et partageait sa vision expérimentale d'une soul mystérieuse et d'un jazz cosmique gonflés aux pulses technoïdes et aux sonorités easy-listening.

Toujours en quête de nouvelles aventures sonores, c'est surtout en Afrique que le compagnon de la chanteuse soul Nicole Willis a trouvé ces dernières années son inspiration voyageuse en travaillant avec les rythmiciens feu Tony Allen, Kabu Kabu, l'éthiopien Abdissa « Mamba » Assefa ou Ekow Alabi Savage. Adepte du DIY, c'est dans son home-studio d’Helsinki, que le chanteur, claviériste, saxophoniste et flûtiste a réalisé son nouvel album Multiversum, son troisième pour le label hambourgeois Bureau B. Avec se nouveau disque, Jimi Tenor nous apporte une nouvelle preuve de sa polyvalence, revenant à ses boîtes à rythmes et ses boucles de synthétiseur qu'il réservait ces derniers temps à ses prestations live.

En contrepoint de la sortie de l'album, Jimi Tenor sort l'ouvrage Omniverse, un portrait rempli de photos et d'histoires documentant sa vie.

