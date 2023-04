"Mundo Mix", Rio Loco fait chanter les rythmes du monde

Le festival Rio Loco a une particularité, celle d'être un événement intergénérationnel populaire tout en prenant le pouls des scènes musicales actuelles de la Planète. Cette année, le nouveau directeur du festival Fabien Lhérisson et son équipe de programmateurs explorateurs nous invitent à une grande fête en forme d'épopée sonore mêlant traditions et productions contemporaines sur le site magnifique de la Prairie des filtres au cœur de la cité rose.

De Cuba à Bamako en passant par le Brésil, l’Iran, la Colombie, le Chili, La Nouvelle-Orléans, la Côte d’Ivoire et l’Afrique du Sud ; les vibrations du monde résonneront pendant cinq jours, du 14 au 18 juin, impulsées par des jeunes artistes, des figures connues, des créations en hommage au maître rythmique de l'afrobeat Tony Allen et à la Queen of soul Aretha Franklin ou la scène électro Onda Mix et ses beats africains. Un événement que vous pourrez vivre en direct sur FIP les 14 et 15 juin.

MERCREDI 14 JUIN

Après le concert inaugural du septet groove Altess Ego et celui de la star de Tel Aviv Noga Erez, le frontman de Blur et Gorillaz, Damon Albarn, proposera la création Celebrating Tony Allen : Spirit of The Drum, un hommage à son ami, le batteur Tony Allen, créateur de l'afrobeat avec Fela Kuti. Ils seront nombreux à venir célébrer l'artiste nigérian aux côtés de l'artiste londonien : Jean-Philippe Dary, Cheick Tidiane Seck, Oxmo Puccino, Mah Damba et son fils Guimba Kouyaté, le directeur musical et batteur Vincent Taeger, Allonymous, Emma Lamadji et bien d'autres. La grande messe rythmique se poursuivra avec la transe hédoniste du collectif afro-psychédélique de Soweto BCUC tandis que DJ Maboku, originaire d'Angola, et DJ Travella, venant de Tanzanie, enflammeront la scène Onda Mix avec leurs sets.

JEUDI 15 JUIN

Les femmes sont à l'honneur pour cette deuxième soirée, avec la rencontre de la grande chanteuse afro-colombienne Nidia Góngora & Canalón de Timbiquí (complice de Quantic et de The Bongo Hop) et du global bass futuriste des Toulousains Reco Reco. Une création du festival suivie sur la scène Pont Neuf par la pop libératrice de la chanteuse, danseuse et actrice israélo-persane Liraz qui conjugue la tradition de la pop iranienne des années 70 avec des rythmes modernes issus du rap et des musiques électroniques. Née à Lille, en France, de parents réfugiés politiques chiliens, Ana Tijoux Ana Tijou sculpte un hip-hop militant et décalé à coup de beats old school, de jazz de funk et de sonorités latines tandis la poétesse des rues de La Havane Telmary et son combo HabanaSana prônent l'espoir dans un hip-hop afro-cubain alternatif. La scène électro Onda Mix accueillera la DJ brésilienne Kamila Ferreira aka King Kami et la DJ, productrice et chanteuse franco-ghanéenne Pö.

VENDREDI 16 JUIN

Le voyage continue avec cette fois un détour par La Réunion avec le chanteur et multi-instrumentiste Bastien Picot qui mêle dans son projet ovniesque Aurus le maloya insulaire à la pop orchestrale. De Glasgow à Kingston en passant par Mumbaï, la MC écossaise d'origine indienne Sumati Bhardwaj alias Soom T défie elle aussi les genres et les frontières avec son raggamuffin hybride avant que la scène Pont Neuf accueille la compositrice et rappeuse belgo-congolaise Marie-Pierra Kakoma et son groupe Lous and the Yazuka pour un sommet de fusion pop, soul, reggaeton et hip-hop. Fusion toujours, avec le rockuduro explosif du trio luso-angolais Throes + The Shine qui mêle énergie punk rock et électro teintée de sonorités latino-africaines. DJ, productrice, créatrice de mode, cinéaste… Hibo Elmi, plus connue sous le pseudonyme "Hibotep" précédera sur la scène Onda Mix la DJ et exploratrice sonore basée à Abidjan, Asna.

SAMEDI 17 JUIN

Croisière pop tropicaliste, grande cérémonie soul, reggae africain, performance pop kenyane, électro ougandaise et lisboète, le programme de la soirée du samedi sonne comme un grand mix de notre belle Terre. Et c'est le plus Lyonnais des Cariocas, João Selva, qui ouvrira ce bal universel avec son cocktail afro-tropicaliste dansant, suivie par une autre célébration taille XXL. Celle du groupe afrobeat de Brooklyn Antibalas qui a décidé de rendre hommage à la reine de la soul Aretha Franklin en invitant trois grandes chanteuses, l'Américaine Robin McKelle, l’Anglaise Alice Russell et l’artiste née à Londres de parents jamaïcains Zara McFarlane.

Après avoir vibré sur le set de la productrice ougandaise Decay, le chanteur reggae ivoirien Tiken Jah Fakoly présentera son nouvel album Braquage de pouvoir avant que la Scène Village vibre sur la pop futuriste du performeur kenyan Kabeaushé et qu'Onda Mix finisse la soirée avec le set du DJ et producteur lisboète Narciso.

DIMANCHE 18 JUIN

Les rythmes et les découvertes continuent pour la dernière journée du festival avec la chanteuse et militante brésilienne Bia Ferreira et sa músicade mulher preta, comprenez de la « musique de femme noire », mêlant rythmes R&B, ballades soul, afrobeat, groove reggae ou padogão bahianais. Une musique métisse et dansante que développe aussi le 79rs Gang, collectif groove de La Nouvelle-Orléans créé par deux Big Chiefs issus de groupes Black Indians rivaux ou le DJ Jawi qui cisèle une électro tribale tournée vers le gnawa et les musiques traditionnelles d’Afrique du Nord. La divine chanteuse Imany inondera ensuite la prairie des filtres de sa grâce avec l'ensemble de violoncelles de son projet Voodoo Cello avant que le producteur et DJ marocain Guedra Guedra ne clôt le voyage Rio Loco.

R etrouvez toute la programmation de Rio Loco ▶