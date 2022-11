Les rêves psych-grooves épiques de Sababa 5

Acteurs majeurs d'une scène groove israélienne en pleine ébullition, les membres de Sababa 5 se sont illustrés aux côtés de formations comme Hoodna Orchestra, Tigris ou Orchestre Kutiman. Après une virée tokyoïte avec la chanteuse Yurika Hanashima puis yéménite avec Shiran Tzfira, les cinq musiciens continuent d'écrire leur voyage analogique et psychédélique au cœur d'un groove constamment réinventé et trouvant ses racines dans la soul et du funk des années 70. Cette fois, le combo a choisi la puissance instrumentale pour développer dans son album homonyme son art du rythme extatique.

Les huit titres de cet album, attendu le 4 novembre, nous proposent un voyage dans le temps et l'espace, exaltant nos sens avec ses sonorités et ses mélodies intemporelles venues de Somalie, d'Iran, d'Ethiopie, du Soudan, d'Egypte ou de Turquie. Le guitariste Ilan Smilan, le bassiste Amir Sadot, le batteur Raz Man, le claviériste Eitan Drabkin et le percussionniste Oded Aloni créent ici un groove psychédélique unique, aussi complexe qu'exaltant quand la magie des synthés et les orgues hypnotiques semblent danser sur un rythme afro-disco ou un funk libérateur.