Camilla George célèbre ses racines nigérianes sur "Ibio-Ibio"

Comme Nubya Garcia, Cassie Kinoshi, Zara McFarlane ou Sheila Maurice-Grey, la saxophoniste s'est épanouie au sein de Tomorrow's Warriors, un programme londonien destiné à promouvoir la diversité dans les arts par le biais du jazz et à aider les musiciens de la diaspora africaine et les artistes féminines. Née à Eket et titulaire d'un master en jazz du Trinity College of Music, Camilla George s'est alors révélée comme l'une des figures majeures de cette génération de surdoués qui secouent la scène jazz européenne depuis plus de dix ans. Après son album The People Could Fly basé sur un livre de contes d'esclaves africains, la compositrice poursuit son travail de mémoire en célébrant sur son troisième album sa tribu natale Ibibio de la côte sud-est du Nigéria.

Polyrythmies africaines et afrobeat, swing détonant et groove puissant, Camilla George déploie ici tous ses talents de compositrice plaquant ses chorus chargés d'émotions et de blues au saxophone alto sur des orchestrations sublimées par la crème des musiciens jazz londoniens et quelques invités comme le joueur de kora sénégalais Kadialy Kouyate ou le batteur américain Daru Jones (Jack White, Pete Rock, Talib Kweli). Pour la narration de son voyage spirituel et créatif, elle a fait appel à la MC de Birmingham, Lady Sanity, comme sur le troisième extrait groovy aux rythmes syncopés de l'album, Creation - Abasi and Atai, l'histoire d'Abasi, le chef suprême/dieu de l'univers et sa femme, Atai, déesse de la médiation, qui ont créé le peuple Ibibio à leur propre image. Un peuple Ibibio considéré comme le plus ancien de tous les groupes ethniques du Nigeria.

« Cet album est une célébration des racines, de la création et de la communauté. Le peuple Ibibio, apparenté aux Anang, représente la communauté et la solidarité, quelque chose qui, en ces temps de plus en plus étranges, me guide, m'apporte espoir et réconfort ». conclut Camilla George dont l'album Ibio-Ibio sort le 30 septembre via Ever Records/!K7 Music.

Camilla George est en concert les 23 et 24 septembre au Duc des Lombards à Paris.