"Glass", le retour solaire de Johan Papaconstantino

Johan Papaconstantino prépare la suite. Le jeune artiste marseillais, chanteur mais aussi peintre à ses heures, cultive depuis quelques années une forme de chanson enivrante qui mêle le rebétiko et le laïkó de ses racines grecques aux rythmes pop et électroniques les plus actuels. Les thèmes de l’amour, de la tristesse, du deuil ou de l’émigration sont au cœur de sa composition révélée par un premier EP il y a trois ans. Un spleen contemporain, dansant, et souvent malicieux à l’instar du nouveau clip dévoilé aujourd’hui par le jeune trentenaire :

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. Gérer mes choix J'autorise

Baptisé Glass, ce nouveau titre est un prélude à son premier album annoncé pour le début de l’année prochaine. Ancrant comme souvent la mélodie sur son bouzouki et son chant languissant, le morceau prend les allures d’une romance d’aujourd’hui où Johan Papaconstantino file ses états d’âme aux confins de la pop, du groove et du folk. A l’écran, un clip solaire entre calanques et port de pêche convoque la métaphore des sirènes pour mettre en lumière dans la moiteur marseillaise cette ritournelle rétro-moderne.

Publicité