"Bona", les vibes botswanaises de Sampa The Great

Après les succès de son premier album, The Return, la rappeuse et poète Sampa Tembo a quitté sa terre d'accueil australienne pour la Zambie. Un retour dans son pays natal qui lui a permis de continuer son travail sur l’exploration de son patrimoine africain spirituel et musical afin d'écrire l'album As Above, So Below attendu en septembre via Loma Vista. Un deuxième long format sur lequel on retrouvera bien sûr une floppée de featuring comme Denzel Curry, Kojey Radical, Angélique Kidjo, James Sakala, Joey Bada$$, Mwanjé ou James Sakala.

Sampa The Great y aborde "sa relation avec l'Afrique, celle de l'Afrique au monde et ce que la féminité en Afrique signifie pour le monde". L'artiste dévoile aujourd'hui le titre Bona, coproduit avec le zambien Mag44, sur lequel elle fusionne le hip-hop avec le Kwaito et l'Amapiano, deux genres musicaux qu'elle a entendus en grandissant au Botswana.

« Je n'ai pas encore montré l'influence que le Botswana a eue sur moi musicalement ; c'est le style, la langue et le swag de la jeunesse botswanaise » explique l'artiste avant de rajouter « "Bona" est une chance pour moi de mettre en lumière d'autres éléments de la musique qui m'ont influencé en grandissant, en dehors de la musique zambienne. Je veux apporter un hymne sud-africain aux tables de mixage et de DJ, et montrer qu'il existe un large éventail de musiques qui sortent d'Afrique, en plus de l'afrobeat ».

Née en Zambie et élevée au Botswana, la poète Sampa Tembo a étudié à San Francisco et Los Angeles avant de s'installer à Sydney pour des études d’ingénieur du son. En 2015 elle grave son premier projet The Great Mixtape où elle commence a travailler sur l’exploration de son patrimoine africain spirituel et musical. Après la sortie de Birds and The BEE9 elle est invitée sur scène en première partie de Thundercat, Ibeyi, Hiatus Kaiyote ou Kendrick Lamar avant de sortir son album The Return sur le label Ninja Tune entourée d'une pléiade d'invités comme Blue Lab Beats, Krown, Silentjay, Ecca Vendal, Jonwayne ou le collectif de jazz londonien Steam Down.

Sampa The Great est en concert le 16 octobre au Trabendo à Paris.