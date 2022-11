"Freaky Circus", l'envers du décor de Wax Tailor

Wax Tailor est un fan de rap, un vrai. Et si l’auteur de Que Sera a triomphé grâce à un trip-hop subtil empruntant à tous les styles, son tropisme pour le rythme et la poésie ne s’est, depuis ses débuts, jamais démenti. Tandis qu’il dédiait son cinquième album aux traditions de la black-music américaine et qu’il publiait l’an passé un disque teinté de nos angoisses contemporaines, Jean-Christophe Le Saoût annonce aujourd’hui son retour en studio avec la sortie en février prochain de Fishing For Accidents.

Ce sixième album devrait largement puiser dans les instincts hip-hop du producteur hexagonal, alors que sa virée estivale Searchin' - qui invitait au micro le MC de Philly Kuf Knotz - figurera bien au tracklisting de ce nouveau disque. En guise de nouvel indice et pour célébrer cette annonce, Wax Tailor vient de mettre en ligne un nouveau titre empli de groove et d’ironie où s’invitent au micro l’excellent Mr. Lif (qu’on croise aussi chez Thievery Corporation ) et la nouvelle pointure de DC Napoleon Da Legend. Dans ce Freaky Circus rempli de clowns tristes, le Français et ses complices démasquent ainsi à coup de sarcasmes et de gausseries les arnaques et les tromperies de notre système capitaliste. En piste ?

