"Sacatela", la ballade brésiliano-espagnole truculente de La Femme

La Femme annonce Teatro Lúcido, le premier disque d’une série d’albums thématiques nommée Collection Odyssée qui se veut un carnet de voyage inspiré de leurs aventures à Séville, Madrid, Grenade, Mexico City, Cuautepec, Padul… et des sentiments controversés qu'elles ont suscité, entre joie et déceptions, rires et larmes. Pour donner le ton, voici Sacatela, c’est-à-dire Sors-la, sur des images réalisées par Ilan Zerrouki, tournées à l’Hôtel Amour de Nice, avec tous les membres du groupe. «Le clip, précise leur communiqué, dépeint une allégorie des désirs inavoués et des rêves inachevés, le “Sacatelisme”» :

La femme c’est Sacha, Marlon, Sam, Noé, Lucas, qui à peine sorti de l’adolescence sortent un maxi en novembre 2010, comme des grands. En 2012, la chanteuse Clémence les rejoint. En 2013, le groupe signe avec le label Barclay et la grande aventure commence .... deux disques d’or, une Victoire de la Musique et de nombreuses tournées en Europe, aux USA, en Amérique du Sud et en Asie. Après leur dernier album Paradigmes paru en 2020, qui présentait déjà des textes en espagnol, voici Teatro Lúcido qui doit son nom à un lieu emblématique de la ville de Mexico. Un théâtre "Magique-Réaliste". indépendant et inspirant, au look des années 1900, que le groupe a aimé occuper à plusieurs reprises.

Mélangeant les codes nouveaux avec les codes anciens, l’album puise aussi ses inspirations dans les processions de la Semaine Sainte en Andalousie, le pasodoble, les rythmes du Brésil, le reggaeton ..... ou encore la movida des années 80 à Madrid lorsque l’ancien ordre moral volait en miettes après la mort du général Franco. C'est parti pour un nouvel échantillon du talent décadent de La Femme qui, entre erotic avant-pop et lo-fi surf rock (comme le groupe aime qualifier sa musique) s'aventure de nouveau vers des contrées inexplorées riches des sonorités du monde.

En concert en France le 27 août à Rock En Seine et le 9 septembre à Bourgoin-Jallieu dans le cadre du festival Les Belles Journées.