"Naked", le groove sensuel d'Adi Oasis et Leven Kali

La chanteuse, bassiste et productrice franco-caribéenne Adeline a grandi en banlieue parisienne mais c'est à Brooklyn qu'elle s'est progressivement imposée sur la scène R&B et nu-soul de New-York. Remarquée il y a huit ans aux Trans Musicales avec son collectif disco Escort, la chanteuse a depuis tourné dans le monde entier avec des artistes comme Anderson Paak, JUNGLE, Lee Fields, Chromeo, Keyshia​ Cole ou Chet Faker.

Depuis l'an dernier c'est sous le nom d'Adi Oasis qu'elle déploie ses nombreux talents à coup de singles et en multipliant des collaborations avec Blue Lab Beats, Kamauu ou Kirby. Un parcours semé d'embûches et de réussites qui aboutit aujourd'hui à ce premier album Lotus Glow, chef-d'œuvre néo-soul dont elle dévoile aujourd'hui le titre Naked. Une ballade funky et sensuelle gravée en duo avec Leven Kali, chanteur, producteur et multi-instrumentiste californien d'origine néerlandaise connu pour ses travail avec Drake, Syd de The Internet, Tinashe ou Beyoncé.

Publicité

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. Gérer mes choix J'autorise

« Leven a apporté l'ambiance de la chanson dans le studio quand il est entré. Je savais qu'il était la personne idéale pour ce morceau. Nous sommes devenus instantanément amis et je pense que le plaisir que nous avons eu à travailler sur la chanson se ressent à l'écoute » déclare Adi Oasis qui a fait appel au réalisateur Derek Milton pour illustrer ses mots et le groove lascif de Naked.

Leven Kali n'est pas le seul invité de l'album auréolé d'une pléiade d'artistes comme Jamilla Woods, J. Hoard, Kirby ou Aaron Taylor. Un casting haut de gamme qui vient compléter ce maelstrom funk et nu-soul militant porté par sa voix soulful et lyrique et la richesse de ses orchestrations. « Lotus Glow représente la fleur dans laquelle je me suis épanouie, l'artiste que j'ai travaillé à devenir toute ma vie. La lueur, c'est l'endroit où je poursuis ma route. C'est mon destin » explique Adi Oasis.

À réécouter : La nu-soul militante d'Adi Oasis Live à Fip Écouter plus tard écouter 41 min