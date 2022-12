Nakhane annonce l'album libérateur "Bastard Jargon"

Artiste hyperactif et multifacettes (acteur, musicien, romancier, poète, auteur-compositeur), Nakhane a grandi à Port-Elizabeth en Afrique du Sud et a développé un univers, loin des stéréotypes, inspiré à la fois par les racines musicales de son pays et de son ethnie Xhosa, de la musique électronique, la soul et le glam rock. Quatre ans après l'album fondateur You Will Not Die, le pionnier de la culture LGBT africaine, Nakhane Lubabalo Mavuso de son vrai nom, poursuit ses expérimentations musicales et militantes avec les titres de son EP Leading Lines en écoute ici :

Toujours aussi magnétique, Nakhane sublime sa poésie existentielle sur une électro-pop groovy et lyrique, invitant sur Leading Lines des artistes comme Moonchild Sanelly, Nile Rodgers, Emre Türkmen ou Perfume Genius. Une série de chansons aussi poignantes que dansantes annonciatrices de son troisième long-format Bastard Jargon, sur lequel l'artiste nous invite à ses réflexions sur le sexe, la moralité, la politique, l'identité et l'héritage familial.

« C'est un album de sexe existentiel. Presque chaque chanson contient une sorte de clin d'œil au sexe. Ce n'est pas nécessairement un sexe séduisant, plutôt un sexe psychologique » déclare la révélation sud-africaine des Transmusicales de Rennes 2017 avant de rajouter « Quand j'ai écrit You Will Not Die, c'était à la fin de ma relation avec le christianisme, puis quand j'ai écrit Bastard Jargon, j'avais déménagé à Londres et je me suis lancé dans le simple désir de me sentir bien ».