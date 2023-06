Nancy Jazz Pulsations fête ses 50 ans en grande pompe

Né en 1973, le NPJ a vu passer des légendes comme Miles Davis, Nina Simone, John Lee Hooker, Ray Charles, B.B.King... et s’est ouvert aux musiques du monde et actuelles, accueillant Daft Punk, Youssou N’Dour, -M-, Laurent Garnier, Blur, Calypso Rose, les Rita Mitsouko, ou encore Metronomy. Sa programmation éclectique (Jazz, rock, blues, reggae, musiques électroniques, hip hop et musique du monde) en fait un des festivals populaires incontournables de l'Hexagone.

Le cœur du festival est implanté dans le Parc de la Pépinière et rayonne durant 15 jours sur les scènes de l'Opéra National ; des théâtre de la Manufacture et Mon Désert ; l’Autre Canal temple de musiques actuelles, la Basilique St Epvre .... ainsi que dans les parcs, les rues, les bars, les hôpitaux, les écoles, les universités et certaines salles de concert de la région Grand Est.

Cette édition anniversaire qui se déroule du 7 au 21 octobre dans la cité des ducs de Lorraine et capitale française de l’Art Nouveau ainsi que dans toute la région, est l’occasion de raconter le festival avec :

Le documentaire Nancy Jazz : 50 ans de Pulsations, produit et réalisé par Supermouche Productions et diffusé la semaine d’ouverture du festival sur France Télévision. Le livre 50 ans de NJP avec 50 thématiques inattendues illustrées par des photos, affiches, documents d’archives et témoignages inédits sort le 8 septembre. L’exposition gratuite et immersive Let’s Play à Galerie Poirel sur l’envers du décor de 50 ans de festival à découvrir dès le 15 juin, pour le vernissage :

Le Nancy Jazz Festival en 1973 - Jacques Glory

Des anniversaires rythment la programmation : Les 20 ans de carrière d' Émilie Simon , autrice-compositrice-interprète, arrangeuse et productrice, dont la créativité s’exprime autant dans l’univers de l’électro-pop que dans celui de la musique de film. Elle réinvente son premier album récompensé d'une Victoire de la Musique dans la catégorie "Album de musique électronique" en 2004, et qu'elle a retravaillé comme si les titres voyaient le jour en 2023 :

On célèbre aussi les 50 ans de Mekanik Destruktiw Kommandoh du légendaire groupe Magma mené par l'exceptionnel batteur Christian Vander ; les 20 ans du label Ed Banger, les 15 ans du label mancunien Gondwana Records avec l’envoûtante Hania Rani ou encore les 15 ans du label groove Heavenly Sweetness au Magic !

C'est aussi l'occasion de célébrer et de surprendre avec :

Les 36h de Poursuite, des concerts gratuits les 7 et 8 octobre. Des découvertes prometteuses, des célébrations et des créations originales. Notez l'évènement jazz/funk/NuJazz exceptionnel en clôture du festival au Chapiteau, réunissant la crème du jazz international autour du bassiste Michael League, leader du collectif multiculturel Snarky Puppy .

La création rap/jazz franco-ghanéenne AGORO qui associe les rappeurs nancéiens Lobo EL et Cotchei, les MC’s ghanéens Kwame Mulzz, Lil Fyve et Khofi Koojan et la formation alternative du NCY Milky Band. Ils rappent en trois langues différentes en compagnie de quatre musiciens de jazz. Elle est présentée le 13 octobre au Magic Mirror en clin d’œil aux 50 ans de la culture hip hop née dans le Bronx et via Le Nancy Jazz Tour :

Le Nancy Jazz Festival s'ouvre avec le jazz swing de Thomas Dutronc, Stochelo Rosenberg, Rocky Gresset et Thomas Bramerie, suivi de Sun Ra Arkestra et son spiritual jazz, venu au NJP en 1973 avec le pharaon en personne. C'est aussi le retour des habitués du festival comme Marcus Miller, artiste incontournable des scènes internationales et Ambassadeur pour la paix par l’UNESCO :

Notez encore la venue d'Antonio Sanchez, Kinga Glyk, James Francies, Nesrine and Alina Engibaryan, Asaf Avidan, Hubert-Félix Thiéfaine, Zaho De Sagazan, Capleton, Disiz, Ed Banger XXX, La Femme, Yuri Buenaventura avec l’Opéra National de Lorraine, le groupe d'éthio-transe Kutu mené par le violoniste virtuose Théo Ceccaldi, le trio explosif Meule , Becca Stevens, la chanteuse et musicienne Gaby Hartman , le trompettiste Erik Truffaz et les titres de son nouvel album Rollin :

Et encore une carte blanche à la Nancéenne Laura Cahen et ses invités Melissa Laveaux, PI JA MA, Jeanne Added, Emel Mathlouthi, Juliette Armanet, Juneson

Une magnifique programmation à consulter dans sa totalité sur le site du NJP .