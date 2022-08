"NBPQ (Topless)", le conte surréaliste de Sudan Archives

Offrir une chanson de rédemption et de liberté sur un rythme hip-hop propulsif illustré par un "conte autobiographique" avec des visuels qu’on peut rapprocher à une Alice au pays des merveilles "lynchienne", voilà toute l'audace et le talent de Brittany Parks. Songwriteuse hors pair devenue l'incarnation de cette nouvelle génération d'un R'n'B inventif depuis son premier disque, Athena, la violoniste et chanteuse originaire de Cincinnati avait déjà partagé les titres Home Maker et Selfish Soul avant de confirmer l'arrivée le 9 septembre de son deuxième album Natural Brown Prom Queen.

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. Gérer mes choix J'autorise

Violoniste et créatrice de boucles créant ses propres rythmes dans son home studio, la compositrice Sudan Archives s'est cette fois entourée d'une multitude de producteurs tels que MonoNeon, Simon on the Moon, Hi-Tek,Nosaj Thing, Simon On The Moon, Totally Enormous Extinct Dinosaurs ou Ben Dickey. Sur un amalgame irrésistible de hip-hop et de R&B influencés par le disco ou l'afro-soul, l'artiste aborde avec autant de force que de vulnérabilité les thèmes de la race, de la féminité et la recherche du plaisir en évoquant son parcours de Cincinnati à Los Angeles. Derrière l'univers fantasmagorique du clip NBPQ (Topless) réalisé par Agusta YR, Brittany Park évoque « ces insécurités que j'ai d'être une femme noire à la peau brune dans le monde et comment naviguer à travers cela tout en faisant face aux normes de beauté américaines ».

Publicité

Sudan Archives est en concert le 18 novembre au Café de la Danse à Paris dans le cadre du Pitchfork Music Festival.