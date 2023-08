Neil Young publie la version finale de "Chrome Dreams"

L'album Chrome Dreams devait voir le jour en 1977, mais bien qu'il ait publié la suite (Chrome Dreams II) en 2007, c'est en ce mois d'août 2023 qu'avec Reprise Records, Neil Young présente l'album complet. Il contient une douzaine de chansons enregistrées entre 1974 et 1977 comme Homegrown , Will to Love ou Like a Hurricane. Cependant, six des douze titres révélés ultérieurement sous une forme modifiée, sont proposés dans leur version originale, tels Pocahontas, Powderfinger ou encore Sedan Delivery que l'on redécouvre ici avec des paroles et un tempo différents de l'interprétation live publiée sur l’album Rust Never Sleeps de 1979.

Fidèle à sa réputation d'artiste imprévisible, l'américano-canadien nous offre un nouveau regard sur certaines de ses plus grandes chansons, dont deux jamais sorties auparavant. Cette publication 2023 "est exactement la façon dont Neil Young la percevait ”, précise un communiqué. On écoute le solo voix-guitare original de Powderfinger enregistré sur les hauteurs de Malibu. à l'Indigo Ranch, le 11 août 1976, en compagnie de son producteur David Briggs qui l'accompagne depuis ses débuts.

Depuis quelques années Neil Young lâche un flux continu d’inédits et des coffrets. Cette dernière sortie voit le jour avec les traits de crayons de Ron Wood , le guitariste de Birds , les Faces , Jeff Beck, les Rolling Stones, qui signe la pochette.

