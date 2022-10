Neil Young avec le Crazy Horse sur l'album "World Record"

Depuis plusieurs années, le Loner exhume de ses archives bootlegs et albums inédits à un rythme effréné comme ce Toast, une œuvre gravée en 2001 et sortie pour la première fois en juillet dernier. À 77 ans la légende folk rock continue aussi d’enregistrer, comme en témoigne ce nouveau projet Record du monde gravé avec son groupe de toujours à Malibu sous la direction du producteur Rick Rubin.

Une collection de dix titres originaux qui témoignent de l’inaltérable militantisme de Neil Young qui nous appelle ici à méditer de façon optimiste sur le passé, le présent et l’avenir de la Terre, et à réfléchir sur nos actes pour la préserver. Pour lutter contrer le dérèglement climatique et ses effets destructeurs le chanteur nous livre une première ballade folk intemporelle et lumineuse avec le mantra « Aimez la terre » :

Publicité

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. Gérer mes choix J'autorise

L'album "World Record" sort le 18 novembre via Warner.