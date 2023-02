Neil Young et ses Crazy Horse annoncent l'album "All Roads Lead Home"

Difficile voire impossible de suivre l'actualité discographique de l'infatigable songwriter activiste qui, entre ses rééditions d'albums inédits et de bootlegs exhumés de ses archives à une fréquence quasi-frénétique, continue de sortir à 78 ans des nouveaux disques. Ainsi il y a quelques mois à peine le Loner publiait son excellent 42ème long-format World Record gravé une fois de plus avec son groupe de toujours et produit par Rick Rubin.

Pendant la pandémie ses vieux complices Nils Lofgren, Ralph Molina et Billy Talbot ont continué à écrire et à enregistrer des chansons chez eux. Les musiciens ont ainsi signé trois titres chacun que l'ont retrouve sur cet album collaboratif All Roads Lead Home attendu le 31 mars sur Reprise Records. Il ne manquait plus aux trois membres des Crazy Horse qu'à inviter Neil Young dans l'aventure, seulement crédité sur une version solo de Song Of The Seasons, un titre de son album de 2021, Barn.

Liste des titres de l'album "All Roads Lead Home":

1. ‘Rain’ (Billy Talbot)

2. ‘You Will Never Know'(Nils Lofgren)

3. ‘It’s Magical’ (Ralph Molina)

4. ‘Song Of The Seasons’ (Neil Young)

5. ‘Cherish’ (Billy Talbot)

6. ‘Fill My Cup’ (Nils Lofgren)

7. ‘Look Through The Eyes Of Your Heart’ (Ralph Molina)

8. ‘The Hunter’ (Billy Talbot)

9. ‘Go With Me’ (Nils Lofgren)

10. ‘Just For You’ (Ralph Molina)