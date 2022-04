Neneh Cherry célébrée dans un album de reprises

C’était en 1988 : une jeune chanteuse crevait les charts outre-manche avec le titre Buffalo Stance, un premier single scotchant qui fusionnait presque miraculeusement le rap, la pop et la house naissante. Presque trente-cinq ans plus tard, Neneh Cherry est devenue une icône générationnelle mais n’a rien perdu de ses punchlines. Son dernier album studio publié en 2018, l’impeccable Broken Politics, en témoignait encore sous la forme d'un disque engagé au fil duquel elle pointait le sort réservé aux migrants autant que le fléau persistant des armes à feu.

Aujourd’hui, et tandis qu’elle rééditait il y a peu son inoxydable Raw Like Sushi, la chanteuse suédoise jette de nouveau son regard dans le rétro en annonçant un nouvel album célébrant le meilleur de son back-catalogue. Baptisé The Versions, ce projet revisite ainsi une dizaine de compositions de Neneh Cherry au travers de collaborations excitantes, exclusivement féminines et qui font la part belle à la nouvelle génération parmi lesquelles ANOHNI, Jamila Woods, Sudan Archives ou encore Kelsey Lu.

Des chanteuses qui, toutes, possèdent un lien personnel ou artistique avec la musique de Neneh Cherry, source d’inspiration pour la plupart et qui a aussi séduit par le passé des producteurs de talents tel que le Londonien Four Tet. Après avoir dévoilé le mois dernier une relecture de Buffalo Stance par sa compatriote et fidèle amie Robyn, Neneh Cherry annonce cet album avec une nouvelle version d’un autre hit, l’imparable Manchild issu lui aussi de Raw Like Sushi et co-écrit à l’époque avec Robert Del Naja aka 3D de Massive Attack. Confiée à la super-star australienne Sia dont le flow ici impressionne, cette réinterprétation rénove un titre emblématique tout en lui offrant un punch en forme de nouveau souffle. Top.

Neneh était mon artiste préférée, j'économisais mon argent de poche pour acheter des Fila rouges, et je rêvais qu'un jour nous puissions nous rencontrer"

