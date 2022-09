"New Gold", le pactole grisant de Gorillaz et Tame Impala

C’est aussi la rentrée pour Gorillaz. Et le groupe virtuel de Damon Albarn et Jamie Hewlett n’entend visiblement pas s’endormir sur ses lauriers puisqu’il annonce la sortie en février prochain d’un nouvel album baptisé Cracker Island. Après une année 2020 frénétique marquée par les sorties successives des épisodes de leur Song Machine, Damon Albarn et Jamie Hewlett s'étaient attachés à célébrer l’an passé le carnaval de Notting Hill en rendant hommage à cette institution londonienne qui accueillit leur tout premier concert il y a 22 ans de cela. Se disant depuis longtemps lassés du format album, les deux Anglais avaient en tous cas fait de leur concept de playlist vidéo au long cours un nouveau fil rouge, souhaitant au passage « briser un moule qui a vieilli » d’après les confidences de leur batteur virtuel Russel Hobbs.

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. Gérer mes choix J'autorise

Pas de saison 2, en tous cas, pour Song Machine mais un huitième album en bonne et due forme où Stevie Nicks, Bad Bunny, Beck, ou encore Thundercat sont déjà annoncés. Le virtuose californien avait déjà donné de la voix sur le premier extrait de Cracker Island dévoilé au mois de juin, alors qu’aucun long-format n’était alors annoncé. Un banger interlope taillé pour les clubs d’une autre dimension qui se voit aujourd’hui complété par un nouveau morceau au casting tout aussi prestigieux. Mis en ligne il y a quelques heures, New Gold voit ainsi 2D s’effacer au profit de ses invités, en premier lieu Kevin Parker de Tame Impala qui distille ses vapeurs psychédéliques habituelles au fil d'un titre qui ne manque pas de groove. Mais aussi à Bootie Brown, figure de The Pharcyde, qui fait son retour dans la team Gorillaz plus de quinze ans après sa participation à Demon Days en offrant à ce New Gold son flow toujours impeccable.