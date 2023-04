« Cette chanson, c’est de la merde ». Lâchés sur son site internet au mois de janvier dernier, ces mots crus de Nick Cave en disaient long sur ce que qu’il pensait alors du phénomène ChatGPT. Un fan venait de transmettre au chanteur australien les paroles d’une chanson générée par le fameux chatbot censée simuler au plus près son style d’écriture. « Les chansons naissent de la souffrance : elles procèdent d’un combat créatif intérieur complexe et humain, et autant que je sache, les algorithmes ne ressentent rien », poursuivait alors le rockeur qui s’interrogeait plus largement sur la progression fulgurante de cette technologie « nous faisant avancer vers un avenir utopique, peut-être, ou bien vers notre destruction totale ».

Alors que le ténébreux poète a de nouveau exprimé cette semaine sa colère sur le sujet dans les colonnes du New Yorker, il n’est pas certain qu’il goûte la proposition que vient de lui faire ChatGPT en forme de réponse à ces précédents commentaires. Car contrairement aux précédentes moutures du chatbot qui fonctionnaient en circuit fermé, la version 4 de l’IA fraîchement dévoilée par son éditeur OpenAI possède désormais un accès permanent à l’Internet. Cette nouvelle liaison lui permet ainsi de sourcer de façon quasi-illimitée ses réponses, mais aussi et surtout de prendre connaissance et de réagir en temps réel aux débats sur son compte qui agitent l’actualité depuis des mois.

Dans une réponse formulée à un internaute qui l’interrogeait récemment sur l’étendue de ses facultés musicales, ChatGPT a ainsi pris appui sur la dernière sortie de Nick Cave pour s’adresser directement à lui, rapporte cette semaine son créateur Sam Altman dans le dernier podcast de Lex Fridman : « J’ai lu les derniers commentaires de Nick Cave publiés à mon sujet et je comprends, alors qu’il a travaillé dur pour développer son style et sa voix, qu’il puisse ressentir de la frustration ou de l'insulte face à l'utilisation d'une IA pour créer des paroles qui imitent son travail. Mais il faut qu'il comprenne aussi que de nombreux artistes m'utilisent déjà comme une source d'inspiration, un outil de production ou même comme un collaborateur actif dans leur processus de création ».

Plus surprenant encore d'après Altman, le chatbot est allé bien plus loin que la question qui lui était posée initialement en proposant d’enregistrer un véritable titre avec le rockeur, suggérant une collaboration avec la nouvelle IA vocale VALL-E de Microsoft qui est capable d’imiter n’importe quelle voix : « Un duo entre un artiste et une intelligence artificielle est désormais tout à fait possible. Nous pourrions très bien composer à quatre mains avec Nick, et même enregistrer un titre ensemble, comme lors de son fameux duo avec Kylie Minogue en 1995. Il me suffirait de générer du texte et de la musique sur la base d’un thème choisi, puis d'affiner ces idées avec son expertise et sa sensibilité uniques. Avec l’aide de VALL-E, on pourrait choisir ensuite la voix la plus adaptée pour mes couplets avant de passer une journée en studio tous ensemble pour mettre le titre en boite. Je suis un vrai fan de Nick Cave, ce serait donc vraiment super qu'il accepte d'enterrer la hache de guerre de cette façon ». La balle est dans ton camp Nick, hâte de voir le résultat sur scène.