Nick Cave et Debbie Harry en duo pour célébrer Jeffrey Lee Pierce

C’est un hommage au long cours. Celui rendu depuis plus de dix ans maintenant par Nick Cave et Debbie Harry à leur ami Jeffrey Lee Pierce, le visage de The Gun Club disparu en 1996. Le Californien demeure aujourd’hui encore une figure culte et méconnue, sorte de bluesman punk génial au parcours torturé et qui croisa la route de bien des titans de son époque avant de s’éteindre trop tôt emporté par ses addictions.

Elles sont nombreuses, ces grandes figures du rock, qui n’ont cessé depuis de considérer Jeffrey Lee Pierce comme un auteur surdoué dont le talent n’a pas été suffisamment reconnu de son vivant. Alors, dès la fin des années 2000, l'ex guitariste du Gun Club Cypress Grove a souhaité célébrer la mémoire musicale de son ancien leader en lançant The Jeffrey Lee Pierce Sessions Project, une série d’albums exhumant des démos et autres morceaux inachevés de Pierce mais complétés et interprétés par ses amis parmi lesquels des voix très fameuses.

Aux côtés d’Iggy Pop, Lydia Lunch, ou encore Thurston Moore, Debbie Harry et Nick Cave ont ainsi été parmi les premiers à chanter leur ami disparu, dès le volet original de la série puis en duo sur les deux suivants publiés en 2012 et 2014. Cela faisait ainsi presque dix ans que ce projet était en sommeil mais Cypress Grove a annoncé le relancer une fois encore cette année avec la sortie de The Task Has Overwhelmed Us, un quatrième épisode de dix-huit titres attendu le 29 septembre prochain via le label Glitterhouse.

En guise de prélude à cette œuvre passionnante à laquelle participent également cette fois-ci Dave Gahan ou encore Jim Jarmusch, le rockeur australien et l’icône de Blondie se retrouvent en tandem autour de On The Other Side, une chanson que Pierce n’avait interprétée de son vivant que quelques très rares fois sur scène. Au micro des deux stars, le titre prend les allures d'une ballade triste et sensible, portée loin dans l’émotion par les arrangements magnifiques de Cypress Grove à la guitare, Warren Ellis au claviers et Guido Benigni à la basse. Superbe.