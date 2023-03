Nick Waterhouse revient avec l'album "The Fooler"

Le chanteur Nick Waterhouse a le pouvoir de réveiller en chacun de nous les échos pourtant si lointains et souvent fantasmés de la musique populaire américaine des années 50 et 60. Depuis la sortie de son premier single Some Place en 2010 le producteur et musicien californien se réapproprie dans des arrangements classieux les grandes heures du rhythm and blues, du doo wop ou de la soul enfouies dans ses souvenirs des juke-boxes, des disquaires et autres lieux emblématiques de sa jeunesse à San Francisco.

Après la tournée de son précédent album Promenade Blue et avant d'emménager en France, le crooner a imaginé pendant la pandémie un hommage en forme d'adieu à cette ville qu'il ne reconnaît plus. Il se fait désormais le narrateur espiègle de ses souvenirs contant l’histoire d’une ville dont on ne sait si elle a réellement existé et de ceux qui l’habitent sur les chansons de The Fooler.

Publicité

« Beaucoup d'histoires dans le disque proviennent de ce sentiment de plasticité. Qu'est-ce que la mémoire ? Qu'est-ce que le temps ? A quoi ressemble l'amour entre deux êtres humains dans cette ville imaginaire ? C'est cubiste » explique Nick Waterhouse qui joue ici avec la temps et la mémoire « Il s'agit de la façon dont votre propre cœur et vos souvenirs peuvent vous trahir de très belles manières ». Pour cette nouvelle collection de ballades intemporelles, le chanteur a laissé la production à Mark Neill, star de la scène post-punk de la côte ouest devenue maître de la conception sonore qui donne à The Fooler le son de cette ville hantée par la chanson.

« Le paysage sonore conçu par Mark est tellement plus loin dans l'espace, avec réverbération et profondeur. Le disque est en mono et il semble si luxuriant » confie Nick qui avec une poignée de musiciens a débuté fin 2021 les sessions d'enregistrements au studio du producteur, Soil of the South, dans la petite ville de Valdosta, en Géorgie. Une ancienne salle d'une école de ballet, qui s'inscrit dans la grande tradition des studios américains tels que Chess et Sun. « Pas l'endroit qui ressemble à un vaisseau spatial, mais plutôt l'endroit qui ressemble à un cabinet de dentiste en 1965 ».