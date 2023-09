"Night & Day", le reggae guérisseur de Dub Shepherds

Ses sons roots et dub analogiques semblent parvenir d'un studio de Kingston d'antan, mais c'est depuis les hauteurs de Clermont-Ferrand que Dub Shepherds propulse depuis quinze ans son groove jamaïcain militant et spirituel. Roots, Rocksteady, Deep Rockers, RubaDub, jazz, les deux producteurs explorent leurs quotidiens à coup d'avalanches de reverb dub cosmiques, inspirées par le son du studio Black Ark de Lee Perry, et de riddims roots, le tout porté par le falsetto du chanteur et un mix sans concession baptisée "Hardmix".

Après avoir dévoilé Soulful Music au printemps dernier et Dirty Side Of Town en début d’été, Jolly Joseph et Doctor Charty dévoilent la chanson titre de leur nouvel album Night & Day, attendu le 27 septembre sur leur label Bat Records. Une chanson sur laquelle le duo rejoint par I Fi, raconte les jours et les nuits passé en studio sur la langueur apaisante d'une production half drop du début des années 80 où résonnent les lignes de basse de Doc Charty, la batterie et la voix de Jolly Joseph et la guitare d'I Fi.

Dub Shepherds est en concert :

le 07/10 Night & Day Release Party à La Coopérative De Mai à Clermont Ferrand

le 02/12 au Rack'am à Brétigny Sur Orge